ЄС засудив те, що Північна Корея запустила нову гіперзвукову балістичну ракету

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ЄС засуджує те, що 6 січня Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) запустила нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, яка, як стверджує Пхеньян, була оснащена гіперзвуковою боєголовкою.

Про це повідомила речниця Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер.

У заяві йдеться, що це порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і ще більше підвищує напруженість на Корейському півострові.

ЄС солідарний зі своїми партнерами в регіоні, зокрема Республікою Корея та Японією. Блок закликає КНДР припинити такі незаконні та ескалаційні дії та прийняти пропозиції діалогу.

Це єдиний шлях до сталого миру та безпеки на Корейському півострові.

Що передувало

У звіті зазначають, що ракету запустили 6 січня з полігона в околицях столиці КНДР Пхеньяну. Вона подолала відстань у 1 500 кілометрів зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку. Під час пуску вона вийшла на дві максимальні висоти — 99,8 і 42,5 кілометра, рухалася за заданою траєкторією та впала у відкритих водах.

У Південній Кореї, Японії та США дальність польоту ракети оцінили в 1 100 кілометрів, зазначивши, що вона не досягла другого піку на висоті 42,5 кілометра.

Південнокорейські військові не виключили, що під час розробки нової ракети КНДР могла отримати технологічну допомогу від Росії.

Південнокорейське агентство Yonhap пише, що вперше Північна Корея провела випробувальний запуск ракети з гіперзвуковою боєголовкою у вересні 2021 року, але його розцінили як невдалий. Востаннє КНДР повідомляла про випробування балістичної гіперзвукової ракети середньої дальності у квітні 2024 року. У Південній Кореї також розцінювали ці заяви як «перебільшені».