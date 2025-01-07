Телескоп «Хаббл» показав зображення з карколомними відстанями між його обʼєктами

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав ділянку неба в сузір’ї Гідри — на фото зображені зірки та галактики, які охоплюють карколомний діапазон відстаней.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Найближчими до Землі на цьому зображенні є зірки в нашій галактиці Чумацький Шлях, які позначені дифракційними спайками — яскравими променями, які з’являються навколо зірок на астрономічних фотографіях. Яскрава зірка на краю блакитнуватої галактики розташована на відстані 3 230 світлових років від нас.

ESA / Hubble / NASA

За цією зіркою видно галактику під назвою LEDA 803211 на відстані 622 мільйони світлових років, навколо якої є численні зоряні скупчення, розкидані навколо її нерівного диска.

З усіх галактик у кадрі одна пара особливо виділяється: гладка золота галактика, оточена майже повним кільцем у верхньому правому куті зображення. Це результат равітаційного лінзування, коли світло від віддаленого об’єкта спотворюється та посилюється гравітацією масивного об’єкта на передньому плані, наприклад галактики чи скупчення галактик. Лінзована галактика, зображення якої видається як кільце, розташована неймовірно далеко від Землі. Її видно такою, якою вона була, коли Всесвіту виповнилося всього 2,5 мільярда років.