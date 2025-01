Другий сезон серіалу The Last of Us вийде в квітні 2025 року

Новини

Другий сезон серіалу The Last of Us («Останні з нас») вийде в квітні 2025 року. Точна дата поки що невідома.

Серіал — це адаптація популярної відеогри The Last of Us 2013 року від студії Naughty Dog. Перший сезон вийшов у січні 2023 року й отримав схвальні відгуки критиків.

Гриб Cordyceps, який широко використовують у косметології, почав мутувати та заражати людей по всьому світу. Більшість інфікованих померли, а решта перетворилися на зомбі, чий мозок захопив гриб. Невеликі групи тих, хто зміг врятуватися, намагаються якось налагодити життя, але конфліктують між собою. Тож у США військові створили карантинні зони, де люди перебувають у відносній безпеці, але змушені підкорятися офіцерам.

Група «Цикади», що ворогує з військовими, наймає контрабандиста Джоела, щоб вивезти з карантинної зони в Бостоні 14-річну дівчину Еллі. Але виявляється, що Еллі має імунітет від Cordyceps, тому на неї полюють багато різних людей.

У трейлері до другого сезону показали головних героїв Еллі (Белла Рамзі) та Джоела (Педро Паскаль), а також нову персонажку Еббі (Кейтлін Дівер), яка відіграє у продовженні одну з ключових ролей.