Дослідження: Використання свинцю в Римській імперії знизило рівень IQ усієї Європи

Новини

У Римській імперії процвітала металургійна промисловість, у якій активно використовували свинець. Він забруднював усе навколо і спричинив те, що рівень IQ європейців того часу впав на 2—3 пункти.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники стверджують, що масштабне розширення видобутку корисних копалин і переробка металевих руд, зокрема, призвели до стрімкого зростання забруднення повітря свинцем на піку могутності імперії. Це серйозно нашкодило здоровʼю та інтелекту людей.

Відомо, що римські лікарі усвідомлювали небезпеку отруєння свинцем, проте цей метал продовжували використовувати для водопровідних труб і каструль, у ліках, косметиці та іграшках. Крім того, свинець додавали у вино, бо виявили, що з ним воно довше зберігається.

Щоб відстежити рівень забруднення повітря свинцем у римські часи, міжнародна група дослідників проаналізувала керни льоду, пробурені в Арктиці, і дізналася концентрацію свинцю в атмосфері від 500 р. до н. е. до 600 р. н. е.

Керни льоду показали різке збільшення забруднення свинцем приблизно в 15 році до н. е. після розквіту Римської імперії, його рівень залишався високим до занепаду імперії у 180 році н. е. За цей період в атмосферу потрапило понад пів мільйона тонн свинцю.

Дослідники також зʼясували, що в середньому рівень свинцю в крові дітей під час розквіту Римської імперії міг зрости на 2,4 мікрограма на децилітр, що знизило їхній IQ на 2,5—3 пункти.

За деякими оцінками, на піку свого розвитку Римська імперія налічувала понад 80 мільйонів людей, тобто близько чверті населення світу могло бути під впливом свинцевого забруднення.

«Зменшення IQ на 2,5—3 пункти може здатися незначним, але воно спостерігалося для всього населення і зберігалося протягом майже 180 років. Я залишаю епідеміологам, стародавнім історикам і археологам визначити, чи достатніми були такі забрудення і їх вплив на здоровʼя, щоб змінити хід історії», — зазначив дослідник Джозеф Макконнелл.