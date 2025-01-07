Сили ППО збили 28 російських дронів з 38, запущених по Україні
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 7 січня росіяни атакували Україну 38 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 БпЛА Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.
Решта 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три з них полетіли в напрямку Росії.