Генштаб: З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 800 тисяч військових

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Упродовж минулої доби, 6 січня, Росія втратила ще 1 970 військових убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ще 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 170 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 800 010 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.