Керівника Митної служби підозрюють у недостовірному декларуванні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Державна Митна Служба України
Тимчасовому виконувачу обов’язків голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву оголосили про підозру в недостовірному декларуванні.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
САП не називає імені підозрюваного, однак зараз обовʼязки голови Митної служби виконує саме Сергій Звягінцев.
За версією слідства, у декларації за 2021—2023 роки підозрюваний не вніс відомості про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Вартість цієї нерухомості оцінили в понад $100 тисяч.
САП стверджує, що незадеклароване майно Звягінцев оформив на близького родича дружини. Але фактично майном володів і порядкував Звягінцев із родиною. Його підозрюють у недостовірному декларуванні.
- Виконувачем обов’язків голови Державної митної служби Звягінцев став у лютому 2023 року. До того він працював у Міністерстві економіки України та Державній службі морського та річкового транспорту України.