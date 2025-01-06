Керівника Митної служби підозрюють у недостовірному декларуванні

Новини

Державна Митна Служба України

Тимчасовому виконувачу обов’язків голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву оголосили про підозру в недостовірному декларуванні.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

САП не називає імені підозрюваного, однак зараз обовʼязки голови Митної служби виконує саме Сергій Звягінцев.

За версією слідства, у декларації за 2021—2023 роки підозрюваний не вніс відомості про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Вартість цієї нерухомості оцінили в понад $100 тисяч.

САП стверджує, що незадеклароване майно Звягінцев оформив на близького родича дружини. Але фактично майном володів і порядкував Звягінцев із родиною. Його підозрюють у недостовірному декларуванні.