На Київщині планували масовий теракт серед військових — підозрюваних затримали

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Правоохоронці затримали чотирьох учасників агентурної мережі російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових у Київській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, вибух планували влаштувати на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони України.

Саморобну вибухівку мав пронести у тактичному рюкзаку 16-річний хлопець — для маскування він мав одягнути військову форму українського зразка. До цього він отримав від росіян координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму. Але спершу це все туди доставив 19-річний хлопець.

Сам «початковий тайник» облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії.

Ворог відстежував пересування неповнолітнього юнака у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки він зайде у приміщення.

При цьому сам хлопець не знав, що вибухівку підірвуть прямо на ньому — думав, що це зроблять після того, як він вийде з будівлі.

Слідство каже, що цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один «військовий» підриває інших на знак протесту.

При обшуках цих людей правоохоронці знайшли телефони з доказами їхньої співпраці з російськими спецслужбами. У однієї з фігуранток також вилучили 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Усім фігурантам справи повідомили про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Усіх підозрюваних тримають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.