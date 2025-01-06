У Китаї шириться метапневмовірус — він не новий і є сезонним навіть для України

Новини

Unsplash

У Китаї шириться метапневмовірус людини (HMPV) — це не новий вірус, і те, що в холодну пору року збільшується кількість хворих на нього, є нормою. Для України це також традиційний вірус.

Про це пише інформаційне агентство Xinhua з посиланням на лікарів та вчених.

Що відомо про вірус HMPV

HMPV — це вірус, який може спричинити гострі респіраторні інфекції. Симптоми хвороби схожі на грип, зокрема, йдеться про лихоманку, інфекції верхніх дихальних шляхів, такі як кашель, закладеність носа, нежить та задишка.

Проте вірус також може викликати такі ускладнення, як бронхіт, трахеїт, пневмонія, астма, вушні інфекції або інфекції нижніх дихальних шляхів. У зоні ризику перебувають діти до 5 років, літні люди старше 65 років та люди з низьким імунітетом.

Дослідник Інституту вірусології Китайського центру контролю та профілактики захворювань Чжен Лішу, заявив, що вірус метапневмонії людини (HMPV) не є «новим штамом».

«Для більшості людей вірусна інфекція часткової пневмонії людини проявляється як захворювання з постільним режимом, а симптоми у більшості людей стають легшими приблизно через тиждень», — сказав він.

За словами директора відділу респіраторної медицини дитячої афілійованої лікарні Медичної школи Чжецзянського університету Тан Ланфана, немає спеціальних препаратів і вакцин проти HMPV. Основним методом лікування є симптоматична підтримка. Після хвороби треба добре відпочивати та дотримуватись легкої дієти.

Академік Китайської інженерної академії та дослідник Китайського центру контролю та профілактики захворювань Сюй Цзянго, заявив на нещодавній пресконференції Національної комісії охорони здоровʼя, що стандартна профілактика та увага до особистої гігієни також ітиме на користь.

Щоб зменшити ризик зараження, людям похилого віку, пацієнтам з хронічними супутніми захворюваннями рекомендують активно робити вакцини проти COVID-19, грипу та пневмококів.

Наразі ні уряд Китаю, ні Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) не оголосили через цей вірус надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоровʼя.

Чи загрожує це українцям

Центр громадського здоровʼя України наголошує, що ситуація є рутинною і її повністю контролюють.

«Метапневмовірус — це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону», — наголошують там.

У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус має значно легший перебіг і дуже рідко призводить до ускладнень.

У Центрі громадського здоров’я дали такі поради:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими людьми;

дотримуватись етикету кашлю (прикривати рота серветкою чи згином ліктя);

періодично провітрювати приміщення.

Як реагують сусідні до Китаю країни

Департамент контролю інфекційних захворювань Камбоджі попередив, що HMPV схожий на COVID-19 та грип. Центр контролю захворювань Тайваню попереджає, що вірус HMPV становить більший ризик для дітей, людей похилого віку та людей зі слабкою імунною системою.

Міністерство охорони здоровʼя Індії прокоментувало паніку довкола HMPV і заявило, що епідемія в Китаї не є рідкістю, і Індія буде «повністю готова» боротися з респіраторними захворюваннями.

За даними Indian Express, міністр охорони здоровʼя штату Керала (Індія) Віна Джордж сказала: «Ми уважно стежимо за цим респіраторним захворюванням, особливо для дітей та людей похилого віку. Крім того, людей з інших країн, таких як Китай, також контролюватимуть, якщо у них є респіраторні симптоми. Однак нинішня ситуація не потребує жодних обмежень для іноземців».

«Наразі є новини про спалах HMPV в Китаї. Однак ми проаналізували відповідні дані про респіраторні інфекції в Індії. У грудні 2024 року не було значного збільшення даних, і ми не бачили жодної установи, яка повідомляла про велику кількість випадків. Немає необхідності панікувати через поточну ситуацію», — сказав доктор Атул Гоел з Головного управління охорони здоровʼя Індії.