Генштаб: Росіяни втратили ще 1 550 військових та 62 артсистеми

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Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 5 січня, Росія втратила ще 1 550 військових убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ще 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 178 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 одиниць автомобільної та чотири одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 798 040 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.