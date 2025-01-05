Помер віслюк Перрі, який був прототипом персонажа із «Шрека»

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У США 2 січня помер віслюк Перрі, який став прототипом для рухів Віслюка з мультфільму «Шрек». Йому було 30 років.

Про це повідомив парк Barron Park Donkey Project та видання Palo Alto Online.

Виявилося, що тварина тривалий час хворіла на ламініт, тому віслюка приспали через сильний біль. Це хвороба, коли запалюються чутливі ​​мʼякі тканини (ламіни) між копитним рогом і копитною кісткою.

Стан віслюка пробували покращити різними способами: акупунктурою, лазерною терапію та масажем. Проте жоден з методів не дав результатів.

В останні тижні всі доглядачі проводили з Перрі багато годин на пасовищі, гладили його та говорили, що він був і завжди буде коханим.

«Ми будемо сумувати за тобою, Перрі. Ти був особливим віслюком. Нам пощастило знати тебе, і ми ніколи тебе не забудемо», — написав Barron Park Donkey Project.

Мультфільм «Шрек»

«Шрек» — це анімаційний фільм 2001 року, який створила студія DreamWorks Animation.

Історія розповідає про велетня на імʼя Шрек, який живе у болоті, насолоджуючись самотністю. Його спокій руйнується, коли казкові персонажі переселяються на його територію через наказ лорда Фаркуада. Щоб повернути своє болото, Шрек погоджується врятувати принцесу Фіону. Разом із другом Віслюком вони переживають безліч пригод, відкриваючи важливість дружби, любові та прийняття себе.

«Шрек» у 2002 році отримав премію «Оскар» у номінації «Найкращий анімаційний фільм».

Мультфільм має три сиквели — «Шрек-2», «Шрек-3»і «Шрек назавжди» , а також спінофи «Кіт у чоботях».