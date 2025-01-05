Сили ППО знищили 61 дрон

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 5 січня російська армія атакувала Україну 103 безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили 61 ворожий дрон. Ще 42 БпЛА локаційно втратили без негативних наслідків.

Дрони запускали з напрямків Брянська, Міллерова, Орла, що в РФ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксували.

На Харківщині через падіння ураженого ударного дрона є пошкодження приватних будинків. Постраждалі отримують допомогу.