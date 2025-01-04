У День народження Буданова хакери ГУР атакували російський сервіс з обслуговування вантажних вагонів
- Автор:
- Оля Березюк
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У День народження очільника ГУР Кирила Буданова хакери атакували російський «РегіонТрансСервіс» — сервіс з обслуговування вантажних вагонів.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в ГУР.
Внаслідок кібератаки 4 січня було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом уразили 78 серверів і 211 робочих станцій.
ТОВ «РегіонТрансСервіс» надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику до утилізації.
Це ТОВ є однією з ключових компаній, що забезпечують діяльність російської залізниці, отже, і перевезення військових вантажів для війни проти України.