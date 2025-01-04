Померла найстаріша людина у світі — 116-річна японка Томіко Ітоока

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Томіко Ітоока, 116-річна японка, визнана найстарішою людиною у світі, померла від старості

Про це повідомив чиновник західнояпонського міста Асія, де вона жила, передає Kyodo.

Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.

Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії у грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.

Згодом її визнали найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду — 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.