Axios: США планують продати Ізраїлю зброї на $8 мільярдів

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Державний департамент США «неофіційно» повідомив Конгрес про запропоновану угоду з Ізраїлем на суму $8 мільярдів, яка включатиме боєприпаси для винищувачів і ударних вертольотів, а також артилерійські снаряди.

Про це Axios повідомили джерела.

Це відбувається на тлі заяв премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників в останні місяці про те, що Байден наклав на Ізраїль мовчазне «ембарго на постачання зброї».

Деякі демократи наполягали на тому, щоб адміністрація продавала зброю Ізраїлю залежно від того, як він веде військові дії та як вирішується гуманітарна ситуація в Газі, але Байден відмовився це зробити.

За словами джерел, ця угода є довгостроковою. Частину виробництва і поставок боєприпасів можна буде здійснити коштом наявних у США запасів, але для доставки більшої частини знадобиться один або більше років.

Співрозмовники видання повідомили, що продаж зброї, який ще мають схвалити комітети з міжнародних відносин Палати представників і Сенату, включає ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу «повітря — повітря» для винищувачів для захисту від повітряних загроз, зокрема від безпілотників.

Запропонована угода також включає 155-мм артилерійські снаряди та ракети Hellfire AGM-114 для ударних вертольотів, бомби малого діаметру, комплекти JDAM, що перетворюють «німі бомби» на високоточні боєприпаси, 500-фунтові боєголовки та бомбові підривники.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни та вбили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинули. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.