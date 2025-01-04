Генштаб: Армія РФ за добу втратила 1 510 військових і гелікоптер

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Упродовж минулої доби, 3 січня, Росія втратила ще 1 510 окупантів убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили ще один гелікоптер, два танки, 23 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 73 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 795 тисяч своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.