Республіканця Майка Джонсона переобрали на посаду спікера Палати представників США

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Республіканця Майка Джонсона з другої спроби переобрали на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Тепер офіційно Конгрес США 119-го скликання почав роботу.

Про це пише AP.

Двоє республіканців, які cпершу проголосували проти нього, передумали. Джонсон потиснув їм руки після того, як вони проголосували.

Під час першої спроби голосування Джонсон набрав 216 голосів з необхідних 218.

«Американський народ потребує НЕГАЙНОГО звільнення від усієї руйнівної політики останньої адміністрації. Спікер Майк Джонсон — хороша, працьовита, релігійна людина. Він зробить все правильно, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка», — написав напередодні новообраний президент США Дональд Трамп у дописі на Truth Social.