АРМА відстежуватиме злочинні активи з космосу

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Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами підписало угоду з Державним космічним агентством України — АРМА матиме нові можливості для розшуку та управління злочинними активами.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Відтепер Нацагенстао матиме доступ до даних дистанційного зондування землі. Це дозволить бачити високоякісні знімки обʼєктів, якими управляє АРМА — як актуальні, так і в ретроспективі.

Дума наголосила, що космічні технології забезпечать постійний моніторинг обʼєктів.

За її словами, це також важливий крок для управителів — вони зможуть дистанційно оглядати обʼєкти перед участю в конкурсах.