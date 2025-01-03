Уряд схвалив законопроєкт, який розпочне реформу житлової політики. Що зміниться

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Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт «Про основні засади житлової політики» і направив його до Верховної Ради. Це розпочне масштабну реформу житлової сфери в Україні.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, законопроєкт «Про основні засади житлової політики» є однією з вимог європейської програми Ukraine Facility. Законопроєкт має створити низку механізмів, які зроблять житло для українців доступнішим. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів, зокрема через фінансово-кредитні механізми, які дозволять придбати або побудувати собі житло.

Серед них — пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів.

Також йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду або отримати як службове — таке житло не можна буде приватизовувати.

Цей фонд, пояснила нардепка, буде на балансі громад і саме громада надаватиме його в соціальну оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети — револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання.

Саму приватизацію житла в Україні скасують через рік після ухвалення нового житлового законодавства. Без цього буде неможливо продовжувати наповнювати фонд соціального житла, пояснила Шуляк.

За її словами, формування фондів житла найперше спрямоване на допомогу громадянам із низьким рівнем доходів та представникам соціально незахищених груп, а фінансово-кредитні механізми мають стати додатковим інструментом для всіх.

Йдеться як безпосередньо про програми за підтримки держави, так і створення державою умов для органічного розвитку ринку доступного житла.

«Акцентую увагу на тому, що законопроєкт «Про основні засади житлової політики» — рамковий. Тобто він окреслює загальний, так би мовити, курс майбутнього житлового законодавства. Більш чітко воно буде виписане в наступних законопроєктах, які входитимуть у рамковий — у законопроєкті про соціальне житло (житловий фонд соціального житла), законопроєкті про управління цим фондом і в останньому законопроєкті про соціальну оренду», — зауважила Шуляк.

Рамковий законопроєкт передбачає, що в Україні створять Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Вона аналізуватиме вихідні дані — рівень доходів, наявність житла у власності, соціальний статус (ВПО, людина з інвалідністю, непрацездатні громадяни) — і зможе запропонувати найкращий варіант: соціальне, службове житло, фінансово-кредитні механізми.

Шуляк наголосила, що депутати вже почали розробляти інший законопроєкт, що буде частиною рамкового — «Про фонд соціального житла».

Впровадити всі ці норми в законодавство планують в останні три місяці 2025 року — це вимога Ukraine Facility.