В Україні введуть цифрову звітність про бої — оцінюватимуть ефективність командування і зброї

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Кабінет міністрів підтримав запуск проєкту «Звіт про ураження». Його мета — цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій в Силах оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, на першому етапі підрозділи Збройних сил та Нацгвардії в застосунку «Армія+» отримають можливість надавати Генеральному штабу Збройних сил України щоденні звіти про ураження ворога.

Дані будуть обʼєктивними та прозорими, бо їх також синхронізують із бойовою системою DELTA.

Увесь процес займатиме кілька хвилин і відбуватиметься без жодних паперів. Спершу проєкт тестуватимуть лише в кількох підрозділах, а якщо все пройде успішно, то систему розширять на всі частини Сил оборони.

Завдяки такому нововведенню, каже Умєров, зʼявиться обʼєктивний облік підтверджених втрат ворога, в Україні зможуть аналізувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями.

Також у такий спосіб хочуть оцінювати результативність різного озброєння та боєприпасів на полі бою і, орієнтуючись на результати, оптимізувати виробництво та постачання найефективнішого озброєння.