Apple заплатить $95 мільйонів людям, за якими шпигувала Siri

Новини

Videvo

Компанія Apple погодилася виплатити $95 мільйонів готівкою, щоб врегулювати колективний позов — люди заявили, що голосовий помічник Siri порушував їхню конфіденційність.

Про це повідомляє Reuters.

Власники техніки Apple скаржилися, що компанія регулярно записувала їхні приватні розмови, коли вони випадково активували Siri, і розкривала їх, зокрема, рекламодавцям.

Голосові помічники зазвичай вмикаються, коли люди використовують спеціальні слова, як-от «Привіт, Siri». Два позивачі заявили, що їхні згадки про ресторани Olive Garden і кросівки Air Jordan у розмовах потім призвели до реклами цих закладів і взуття.

Apple вже подала угоду про попереднє врегулювання до федерального суду Окленду, штат Каліфорнія, тепер вона чекає на схвалення окружним суддею США Джеффрі Уайтом.

Якщо угоду схвалять, то компенсацію застосують до людей зі США, які мали або iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch або Apple TV з підтримкою Siri в період з 17 вересня 2014 до 31 грудня 2024 року.

Однак користувач повинен відповідати ще одному важливому критерію — присягнути, що він випадково активував Siri під час розмови, яка мала бути конфіденційною. Максимальна сума компенсації одній людині — $20.

Як підрахував Reuters, $95 мільйонів загальної запропонованої компенсації — це приблизно прибуток Apple за 9 годин. В останньому фінансовому році чистий прибуток компанії становив $93,74 мільярда.