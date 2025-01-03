Росія запустила по Україні 93 БпЛА — ППО знищила 60 з них
- Автор:
- Ліза Бровко
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У ніч проти 3 січня Росія запустила по Україні 93 ударні дрони Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Сили ППО збили 60 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Ще 26 російських безпілотників локаційно втрачені завдяки активній протидії Сил оборони України. Минулося без негативних наслідків. Станом на 09:00 3 січня один дрон лишається в повітрі.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Через дронову атаку Росії є влучання по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Уламки БпЛА пошкодили будинки й авто на Київщині. У Броварському районі загинув водій вантажівки.