У Києві 2024 рік став найтеплішим за час спостережень

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У Києві 2024 рік став найтеплішим за час проведення спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньорічна температура 2024 року склала +11,4 °С — це на 2,4 °С вище кліматичної норми.

У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення — 5,2 °С та 5,7 °С відповідно.

Найхолодніше було 9 січня 2024 року — тоді температура опустилась до -15,8 °С, а найспекотніше — 16 липня, коли температура у затінку сягнула +36,0 °С.

Загалом у 2024 році в Києві зафіксували 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні — 13 та липні — 14.

Також випало 642 мм опадів — це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно — майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.