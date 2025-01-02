У Великій Британії знайшли жінку, яка зникла понад 50 років тому, — вона жива

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Шейлу Фокс, яка зникла в 1972 році у британському місті Ковентрі, знайшли живою. Ця справа стала однією з найтриваліших про зниклих безвісти у країні.

Про це повідомляє The Guardian.

Коли жінка зникла, їй було 16 років. Тоді в поліції Західного Мідленду казали, що вона жила з батьками та могла зустрічатися з чоловіком. Розглядали версію, що дівчина поїхала з цього регіону.

Нещодавно правоохоронці знову закликали людей допомогти знайти Фокс. Вони оприлюднили в соцмережах її стару світлину, зроблену перед зникненням.

West Midlands Police

За кілька годин люди поділилися з поліцією даними, які допомогли відшукати жінку. Виявилося, що Шейла Фокс жива і здорова та проживає в іншому районі Сполученого Королівства. Зараз їй 68 років.