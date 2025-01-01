Угорщина втратила право на близько €1 мільярда допомоги від ЄС

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Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні з боку Європейського Союзу на суму близько €1 мільярда, яку блок заморозив через звинувачення в корупції.

Про це пишуть «Радіо Свобода» та dpa.

Цей крок став першим випадком, коли ЄС вдався до таких дій проти члена блоку.

Ця сума була частиною більшого фінансування — €19 мільярдів — яке було заморожене ще у 2022 році, коли Брюссель розпочав процедуру «умовного членства» проти Угорщини.

Цей процес заблокував виплату коштів через звинувачення в порушенні угорським урядом правил державних закупівель, а також у відсутності контролю та прозорості.

Будапешт провів низку реформ, які дозволили розблокувати частину коштів, але 31 грудня збіг термін виплати останнього траншу. Це означало, що Угорщина втратила фінансування, яке становило €1,04 мільярда.

У звіті, опублікованому в липні, Європейська комісія заявила, що Угорщина не відповідає демократичним стандартам ЄС, зокрема щодо політичного фінансування, конфлікту інтересів і незалежності ЗМІ.