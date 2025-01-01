У США невідомий в’їхав у натовп і відкрив вогонь — щонайменше 10 загиблих

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В американському штаті Луїзіана чоловік вʼїхав у натовп на вантажівці, після цього розпочав стрілянину.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався вранці 1 січня на Бурбон-стріт у Французькому кварталі міста Новий Орлеан. У популярному туристичному районі тоді було багато людей, які гуляли після святкування Нового року, пишуть медіа.

Як інформував мовник CBS News, посилаючись на очевидців, автомобіль на великій швидкості врізався в людей. Після цього водій вийшов і почав стріляти, поліція відповіла вогнем.

Щонайменше десять людей загинули, ще 30 поранені. Мешканців міста закликають не наближатися до району, доки там працюють відповідні служби. Постраждалих із травмами доставили до пʼятьох лікарень Нового Орлеану.