У новорічну ніч ППО збила 63 дрони, ще 46 не досягли цілей

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 1 січня 2025 року росіяни атакували Україну 111 безпілотниками з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з Криму.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено знищення 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, а два полетіли в Росію і Білорусь.