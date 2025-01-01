У новорічну ніч ППО збила 63 дрони, ще 46 не досягли цілей
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 1 січня 2025 року росіяни атакували Україну 111 безпілотниками з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з Криму.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено знищення 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, а два полетіли в Росію і Білорусь.