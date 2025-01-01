Генштаб: За добу РФ втратила 1 250 окупантів і гелікоптер

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Упродовж минулої доби, 31 грудня, Росія втратила ще 1 250 військових убитими й пораненими, також знищено ворожий гелікоптер.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Українські бійці знищили ще чотири танки, 13 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 790 800 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.