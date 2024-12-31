США ввели санкції проти людей з Росії та Ірану, які втручалися у цьогорічні американські вибори

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США ввели санкції проти людей з Ірану та Росії, які втручалися в американські вибори 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну (Cognitive Design Production Center, CDPC), повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

За даними США, щонайменше з 2023 року центр планував операції впливу, якими хотів розпалити соціально-політичну напруженість серед американського електорату напередодні виборів у 2024 році. про які саме операції йдеться, Мінфін США не вказує.

Також у Санкційний список потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський «Центр геополітичної експертизи», який заснував ідеолог євразійства Александр Дугін.

У США встановили, що працівники центру безпосередньо співпрацюють з підрозділом російської ГРУ, який відповідає за диверсії проти Заходу, а його директор Валерій Коровін був причетний до спроб, щоб втрутитися в американські президентські вибори.

Мінфін США каже, що «Центр геополітичної експертизи» нібито поширював у соцмережах фейкові відео, які генерували з використанням штучного інтелекту, які очорнювали кандидата у віцепрезиденти від демократів Тіма Волца.