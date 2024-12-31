У 2024 році Сили ППО знищили понад 11 тисяч російських дронів та 1 300 ракет

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Протягом 2024 року Україна збила понад 1 300 ракет різних типів, 11 200 ударних безпілотників, 3 200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, 40 російських літаків і шість вертольотів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 тисяч літаковильотів, майже 9 тисяч із них — на бойове застосування західних засобів ураження!

Як порівняти з попереднім роком, у 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних дронів. Окрім того, з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні Shahed — так ворог намагається перевантажити українську протиповітряну оборону.

Цього року ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб. Росія також наростила виробництво і застосування по Україні балістичних ракет, зокрема північнокорейських KN-23.