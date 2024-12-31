Зеленський призначив нового очільника Київської МВА

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Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. На цю посаду призначили Ткаченка Тимура Фіруддіновича.

Про це йдеться у відповідних указах президента № 898/2024 та № 897/2024.

Про причини звільнення та нового призначення на посаду не повідомляють.

Тимур Ткаченко

Раніше Ткаченко був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він був директором департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.

Сергій Попко, який командував Сухопутними військами України з 2016 по 2019 рік, очолив Київську МВА в жовтні 2022 року.