До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів. Серед них картини — Малевича та Рєпіна

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Після тривалої перерви Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України відновила роботу. На її першому засіданні, 30 грудня, внесла до Державного реєстру національного культурного надбання 11 унікальних музейних предметів. Серед них картини двох українських художників — Казимира Малевича та Іллі Рєпіна.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Зокрема, йдеться про картину Казимира Малевича «Суперматизм-65» з колекції Харківського художнього музею.

З цієї ж колекції до Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

Серед музейних предметів, які також увійшли до реєстру культурного надбання, Євангеліє апракос 1707 року (друк Києво-Печерської лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені Миколи Федоровича Сумцова.

Це примірник-оригінал рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату. Це Євангеліє є одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.