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FEDOROV / Telegram

У ніч проти 31 грудня Сили оборони України уразили російську нафтобазу «Ярцевська», що у Смоленській області РФ. Її використовували, зокрема, щоб забезпечувати російську армію.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Там зафіксували потужні вибухи та пожежу, спостерігають сильне задимлення. За інформацією Генштабу, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Наразі наслідки ураження уточнюють.

Атаку здійснювали підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що уражатимуть російські важливі обʼєкти доти, доки РФ не припинить збройну агресію проти України.