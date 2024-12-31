Воїни ГУР знищили російський вертоліт морським дроном — кажуть, це вперше у світі

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Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки Group 13 уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Про це повідомили в ГУР і наголосили, що таке сталося вперше у світі.

Під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму 31 грудня українські військові випустили ракети Р-73 SeeDragon з морського дрона по російському гелікоптеру Мі-8 і знищили його.

Ще один російський Мі-8 зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Magura V5 розшифровується як морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління. Дрон здатний виконувати розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.