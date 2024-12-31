Генштаб: За добу РФ лишилася без 1 610 окупантів і 34 артсистем

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Упродовж минулої доби, 30 грудня, РФ втратила 1 610 військових убитими й пораненими, а також кілька десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові знищили ще пʼять танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 789 550 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.