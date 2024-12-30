«Wicked: Чародійка» став найкасовішим екранізованим мюзиклом усіх часів

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Фільм «Wicked: Чародійка» студії Universal став найкасовішою екранізацією мюзиклу всіх часів.

Про це пише Deadline.

Світові збори стрічки склали $634,4 млн, з яких $424,2 млн — від прокату в США і $210,2 млн — міжнародний бокс-офіс.

«Wicked: Чародійка» — американський музичний фентезійний фільм режисера Джона Чу, адаптація популярного бродвейського мюзиклу «Зла».

Головні ролі у стрічці виконали Синтія Еріво, Аріана Ґранде, Джонатан Бейлі та Джефф Голдблюм.

Фільм розповідає історія дорослішання двох дівчат — Ельфаби, майбутньої Злої відьми Заходу, і Ґлінди, майбутньої Доброї відьми Півночі.

Стрічка є першою частиною дилогії. Продовження історії Ельфаби та Ґлінди має вийти у листопаді 2025 року.