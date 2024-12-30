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В Україні у два-чотири рази зростуть тарифи на транспортування газу

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Getty Images

З 1 січня 2025 року в Україні тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте в два-чотири рази через припинення транзиту російського газу.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП), деталі повідомляє профільне видання ExPro.

Зростання тарифів вплине на роботу промисловості і не стосуватиметься напряму побутових споживачів, оскільки вони перебувають під дією спеціального режиму ПСО (покладання спеціальних обов’язків).

Згідно з постановою, планується підвищити тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі:

Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Також тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 року.

Крім того, збільшили тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази:

Україна ще в березні заявила, що не планує продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни. Він закінчується 1 січня 2025 року.