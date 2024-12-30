Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом

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Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів.

Про це повідомив сам президент.

«Зараз головне завдання — разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції», — зазначив президент.

Зеленський зазначив, що українські військові мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, а систему управління людьми в армії мають модернізувати.

Президент України Володимир Зеленський та Ольга Решетилова.

Решетилова є засновницею «Медійної ініціативи за права людини» — неурядової організації, яка займалася розслідуваннями порушень прав людини через російську агресію.

У 2014 році вона стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії «Повернись живим», в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України. У 2015-му залишила фонд і зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

У 2019 році Кабінет міністрів України призначив її до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.