США виділили Україні $3,4 мільярда бюджетної підтримки

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Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен оголосила про виплату Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки.

Пакет виділили у координації з USAID і Державним департаментом США. Це остаточна виплата коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на безпеку України у 2024 році.

«Наша пряма бюджетна підтримка, як і раніше, обумовлена реформами, повʼязаними з посиленням правоохоронних органів, підвищенням прозорості та ефективності державних інституцій, а також посиленням антикорупційних правил і процедур», — наголосила глава Мінфіну США.

Раніше цього ж дня США оголосили про виділення $2,5 мільярда на безпекову допомогу Україні.