Україна провела новий обмін полоненими з РФ — додому повернулись 189 українців
- Автор:
- Оля Березюк
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Україна 30 грудня провела 11-й в цьому році обмін полоненими з РФ — додому повернулись 189 українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
У Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону звільнили:
- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — Тероборони);
- 43 військовослужбовці Нацгвардії;
- 33 прикордонники;
- 24 бійці Військово-морських сил.
Також з неволі повернулися двоє цивільних.
Крім Маріуполя та острова Зміїний, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.
Чимало громадян України перебували в російському полоні понад 2,5 року. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.
Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.
Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже повернулося 3 956 людей, з них у 2024 році — 1 358.