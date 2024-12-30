Україна провела новий обмін полоненими з РФ — додому повернулись 189 українців

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Україна 30 грудня провела 11-й в цьому році обмін полоненими з РФ — додому повернулись 189 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону звільнили:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — Тероборони);

43 військовослужбовці Нацгвардії;

33 прикордонники;

24 бійці Військово-морських сил.

Також з неволі повернулися двоє цивільних.

Крім Маріуполя та острова Зміїний, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Чимало громадян України перебували в російському полоні понад 2,5 року. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.

Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже повернулося 3 956 людей, з них у 2024 році — 1 358.