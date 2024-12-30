Новини

У 2024 році росіяни випустили по Києву понад 1 300 дронів і більш як 200 ракет

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

За 2024 рік у Києві пролунало 500 повітряних тривог. Під час них російські війська завдали майже 200 повітряних ударів і атакували столицю більш ніж 1 600 засобами ураження.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Київ атакували:

Усього за 2024 рік Київ відбив шість масованих та 14 комбінованих повітряних ударів Росії. Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого росіяни застосували одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет «Кинджал» — дату цієї атаки у КМВА не уточнюють.

За 2024 рік Росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків — майже 120 людей залишилися без житла. Майже 100 днів протягом року кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому в середньому світла не було по 9 годин на добу.