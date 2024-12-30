Вночі ППО збила 21 ворожий дрон

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Getty Images / «Бабель»

В ніч проти 30 грудня росіяни атакували Україну 43 ударними БпЛА різних типів з Приморсько-Ахтарська, РФ.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

В результаті бойової роботи підрозділів зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп вдалося збити 21 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори інших типів.

Ворожі ціли атакували в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих дронів пошкоджено житлові будинки.

Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.