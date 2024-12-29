Уряд Румунії пропонує збільшити податки та скасувати пільги — для «жорсткої економії»

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Влада Румунії 29 грудня оприлюднила проєкт указу про «жорстку економію» в країні. З наступного року хочуть скасувати низку пільг та збільшити податки.

Про це повідомляє румунський мовник Digi24.

З 1 січня 2025 року в країні хочуть збільшити податок на дивіденди з 8% до 10%, скасувати податкові пільги для фермерів та працівників ІТ, заморозити посадові оклади працівників бюджетних установ на рівні листопада 2024 року та скасувати для них премії.

Поріг для оподаткування мікропідприємств можуть знизити з €500 тисяч до €250 тисяч у 2025 році, і до €100 тисяч — у 2026-му. Таким чином, оподатковуватиметься більше малих компаній.

Вже з 31 грудня цього року в Румунії хочуть ввести додатковий податок у 1,5% на нафтові свердловини, гідроелектростанції, заводи, теплоелектростанції тощо. Водночас працівникам, які отримують мінімальну заробітну плату, обіцяють її збільшити.

Міністерство фінансів Румунії представило лише проєкт відповідного указу, отже, його ще можуть змінювати. За даними джерел Digi24, документ можуть ухвалити 30 грудня.