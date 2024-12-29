Україна отримала понад €150 млн на фінансування ОПК

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Україна отримала понад €150 мільйонів на фінансування оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як повідомив очільник відомства Рустем Умєров, €111 мільйонів піде на виконання угод у межах співпраці між МО України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії. На цю суму посилять ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Ще €29 мільйонів — це грант від французького уряду. Гроші підуть на посилення безпеки та оборони України. На розвиток українського ОПК згідно з Меморандумом між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом спрямують €10 мільйонів.

Зазначеними коштами профінансують виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.