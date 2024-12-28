Європейський інвестиційний банк виділив €55 мільйонів на відновлення інфраструктури України

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив €55 мільйонів на відновлення соціальної інфраструктури України. Цей внесок — частина пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, який розробили у співпраці з Європейською комісією.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За ці кошти реконструюють лікарні, соціальне житло, навчальні заклади, системи опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншу критично важливу соціальну інфраструктуру.

Гроші спрямують для 151 обʼєкта на території Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Керує всіма проєктами з відновлення місцева влада, а Програма розвитку Організації Обʼєднаних Націй забезпечує технічну допомогу, щоб швидше їх реалізувати.