Європейський інвестиційний банк виділив €55 мільйонів на відновлення інфраструктури України
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив €55 мільйонів на відновлення соціальної інфраструктури України. Цей внесок — частина пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, який розробили у співпраці з Європейською комісією.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
За ці кошти реконструюють лікарні, соціальне житло, навчальні заклади, системи опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншу критично важливу соціальну інфраструктуру.
Гроші спрямують для 151 обʼєкта на території Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.
Керує всіма проєктами з відновлення місцева влада, а Програма розвитку Організації Обʼєднаних Націй забезпечує технічну допомогу, щоб швидше їх реалізувати.
- Європейський інвестиційний банк (ELB) є довгостроковою кредитною установою Європейського Союзу, що належить державам-членам. Він фінансує інвестиції, які сприяють досягненню цілей політики ЄС та є одним із найбільших кредиторів України.
- «Програма з відновлення України» — це рамковий кредит ЄІБ на суму €340 мільйонів, спрямований на допомогу громадам у відновленні життєво важливої соціальної інфраструктури. Програму впроваджує Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з Міністерством фінансів.
- У 2024 році в межах програми відновили станцію очищення води в Бучі, дві школи у Вінницькій області, дитяче інфекційне відділення в Житомирській області, каналізаційний напірний колектор у Жмеринці.