Що змінив дозвіл Україні бити ATACMS по російських тилах. Огляд матеріалів іноземних медіа про російсько-українську війну 27 грудня

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«Бабель»

Після дозволу від США бити по цілях у Росії далекобійною західною зброєю, зокрема ATACMS і SCALP/Storm Shadow, Україна завдала мінімум 6 ударів, у яких використала щонайменше 31 ATACMS і 14 ракет Storm Shadow. Такі дані наводить видання The New York Times, підсумовуючи вже понад місячну дію дозволу. Одразу після нього ЗСУ вдарили по росіянах кілька разів. Найрезультативнішою атакою, найімовірніше, був удар 20 грудня по командному пункту російської армії в Марʼїно на Курщині. Наступного дня росіяни вдарили по Дніпру «Орєшніком», після чого інтенсивність українських ударів по Росії знизилась. Але не через страх ескалації, пише видання.

Головна причина того, що про атаки ATACMS по Росії тепер чути рідше, полягає в тому, що таких ракет в України вкрай обмежена кількість, як і британських Storm Shadow. На момент дозволу від Білого дому Україна мала приблизно 50 американських ракет, пише видання. І важливі цілі були не лише в Росії. Тому, вразивши одразу кілька пріоритетних цілей, Україна стала бити набагато вибірковіше.

З іншого боку, росіяни перенесли частину цінних обʼєктів за межі зони влучання ракет. Утім, перенести можна не все, і зараз Україна просто вичікує вдалого моменту для подальших атак, каже аналітик Національного центру стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Удари західних ракет і загроза наступних ударів розтягнули логістичні шляхи росіян, додавши їм проблем, пише видання. Однак про те, що цим вдалося суттєво змінити обстановку на фронті чи на Курській його ділянці, наразі не йдеться.

Це лише частина огляду. Про ще два матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.