Bloomberg: Акції серіалу «Гра в кальмара» впали через розчарування глядачів

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Netflix

Не надто вдалий запуск другого сезону серіалу Netflix «Гра в кальмара» призвів до різкого падіння акцій повʼязаних із ним південнокорейських компаній.

Про це пише Bloomberg.

Акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United впали на 30% від денного ліміту. Найбільший акціонер компанії — це виконавець головної ролі в серіалі Лі Чжон Чже.

Акції Wysiwyg Studios — ще одного інвестора Artist United, обвалились на 25%, а Dexter Studios — корейського партнера Netflix, на 24%.

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин. Серіал заробив, за оцінками, близько $837 мільйонів.

Від другого сезону, який вийшов 26 грудня, критики очікували багато. Водночас попри те, що серіал схвалили 85% критиків і 65% глядачів на сервісі Rotten Tomatoes, деякі рецензії були не надто позитивні. Американська газета The New York Times відзначила, що новий сезон «мав великі амбіції, але мало що зробив, аби їх досягти».