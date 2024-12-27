ППО збила 13 із 24 російських дронів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 27 грудня українська ППО збила 13 із 24 російських дронів, ще 11 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами. Їх збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Також росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Їх збити не вдалося.