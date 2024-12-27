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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 27 грудня українська ППО збила 13 із 24 російських дронів, ще 11 були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами. Їх збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Також росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Їх збити не вдалося.