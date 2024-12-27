Голова ВООЗ потрапив під обстріл в аеропорту під час авіударів Ізраїлю по Ємену

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UN Geneva / Flickr

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапили під обстріл в аеропорту в столиці Ємену Сані.

Про це повідомив сам Тедрос Аданом Гебреїсус.

За словами Гебреїсуса, обстріл почався в той момент, коли він з командою збиралися сісти на літак із Сани.

«Один із членів екіпажу нашого літака поранений. Повідомляють, що в аеропорту загинули дві людини. Диспетчерська вежа, зал очікування вильоту — лишень за кілька метрів від нас — і злітна смуга пошкоджені», — написав він.

Під час атаки Гебреїсус не постраждав. Він і його колеги з ВООЗ та ООН перебувають у безпеці, але не зможуть покинути Ємен, поки не відновлять аеропорт.

Підконтрольне хуситам інформаційне агентство Saba повідомило, що в аеропорту загинули три людини, ще 30 дістали поранень. За даними видання, ще троє людей загинули і 10 поранені в провінції Ходейда.

Ізраїль заявив, що завдав ударів по аеропорту в Сані, двох електростанціях і трьох портах у Ємені. Ізраїльські військові кажуть, що хусити використовують цивільну інфраструктуру як військову. Там, зокрема, відбувається контрабанда іранської зброї.