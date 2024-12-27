Голова ВООЗ потрапив під обстріл в аеропорту під час авіударів Ізраїлю по Ємену
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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UN Geneva / Flickr
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапили під обстріл в аеропорту в столиці Ємену Сані.
Про це повідомив сам Тедрос Аданом Гебреїсус.
За словами Гебреїсуса, обстріл почався в той момент, коли він з командою збиралися сісти на літак із Сани.
«Один із членів екіпажу нашого літака поранений. Повідомляють, що в аеропорту загинули дві людини. Диспетчерська вежа, зал очікування вильоту — лишень за кілька метрів від нас — і злітна смуга пошкоджені», — написав він.
Під час атаки Гебреїсус не постраждав. Він і його колеги з ВООЗ та ООН перебувають у безпеці, але не зможуть покинути Ємен, поки не відновлять аеропорт.
Підконтрольне хуситам інформаційне агентство Saba повідомило, що в аеропорту загинули три людини, ще 30 дістали поранень. За даними видання, ще троє людей загинули і 10 поранені в провінції Ходейда.
Ізраїль заявив, що завдав ударів по аеропорту в Сані, двох електростанціях і трьох портах у Ємені. Ізраїльські військові кажуть, що хусити використовують цивільну інфраструктуру як військову. Там, зокрема, відбувається контрабанда іранської зброї.
- Ці удари стали відповіддю Ізраїля на атаку єменських хуситів по Тель-Авіву — тоді зазанали поранень більш як 10 людей.