У Нігерії військовий винищувач помилково скинув бомби на цивільних — 10 людей загинули

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Військовий винищувач Нігерії переслідував бойовиків і помилково скинув бомби на цивільних людей у штаті Сокото. Щонайменше 10 людей загинули, ще кілька дістали поранень.

Про це заявив губернатор штату Ахмед Алію, передає Reuters.

«Військові літаки виконували завдання з ліквідації озброєних злочинних груп, які тероризують штат, і помилково бомбардували невинних мешканців цієї громади», — заявив губернатор.

Це сталось рано-вранці 25 грудня — два військових літаки скинули бомби на села Гідан Сама та Рінтува в районі Сураме. Вони не повідомили про постраждалих цивільних.

На північному заході Нігерії поширені злочинні озброєні групи, які викрадають людей і нападають на місцеві громади. Цього разу військові переслідували членів повстанської групи «Лакурава». Вони проникають на північний захід Нігерії із сусідніх Нігеру та Малі.

Алію заявив, що влада штату розслідуватиме обставини військової операції та допоможе постраждалим.

За даними ВВС, це вже 9 випадок, коли нігерійська армія помилково атакувала цивільних. Останній такий напад стався в ніч проти 3 грудня 2023 року, коли дрон нігерійської армії двічі атакував святкування у штаті Кадуна. Військові тоді заявили, що сприйняли його за зібрання терористів. Ця атака призвела до смерті щонайменше 88 цивільних.